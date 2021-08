Covid, altri 25 contagiati e 12 guariti nel Senese

Salito il numero dei tamponi, solo 2 casi in meno rispetto a ieri. Positivi soprattutto tra i giovani. Nel capoluogo 11 malati

SIENA — Stabile rispetto a ieri il dato su contagio in provincia di Siena. Anche oggi, infatti, sono 25 i positivi al Coronavirus, 3 in meno rispetto al giorno precedente.

La Asl, nelle ultime 24 ore, ha eseguito 677 tamponi (ieri 411) e 12 senesi sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Andando ad analizzare la fascia d'età, rispetto ai 25 contagiati odierni in 19 hanno un'età inferiore ai 34 anni mentre 2 sono i quarantenni.

Al "Santa Maria alle Scotte" ci sono 14 ricoverati, 2 sono in terapia intensiva. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 5 pazienti, compreso un caso in "Rianimazione" (due in più di ieri in Degenza). Al "Misericordia" di Grosseto, invece, i malati sono sempre 1, con un contagiato ricoverato in "Terapia Intensiva".

Le persone attualmente positive in tutta la provincia sono 465, mentre passano a 538 i senesi che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 99 (ieri erano 78) e di questi 56 risiedono nell'Aretino, 25 nel Senese, 18 nel Grossetano.

Nuovi casi per Comune della provincia di Siena