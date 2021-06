Covid, casi al minimo storico nel Senese

Il virus è stato riscontrato solo su 2 Comuni del territorio. Dato condizionato anche dai pochi tamponi fatti. Stabile la situazione dei ricoveri

SIENA — Il Coronavirus non fa più paura a Siena e provincia. Sono solo 4 i nuovi casi riscontrati sul territorio.

Ovviamente il dato è condizionato dal basso numero dei tamponi fatti. Nelle ultime 24 la Asl ha controllato solo 412 persone ed ha dichiarato definitivamente guariti 21 senesi.

Quindi dati più che buoni.

Tornando ai 4 casi odierni, questi sono stati riscontrati in 2 Comuni della provincia:

- Siena città 1 caso.

- Cetona 3 casi.

Un nuovo contagiato è stato individuato nella Valdelsa Fiorentina, a Barberino-Tavarnelle.

Resta basso il dato sui ricoveri. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 25 pazienti (1 in più del giorno precedente) e di questi 16 si trovano in "Malattie Infettive-Pneumologia" e 9 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i malati di Covid sono 27 (ieri erano 28), compresi 6 in "Rianimazione".

A "Le Scotte" di Siena ci sono 28 ricoverati, di cui 10 in condizioni più gravi.

Attualmente sono 398 le persone ancora positive in tutta la provincia. Sul fronte delle quarantene si registra un ulteriore riduzione di casi. Oggi sono 940 i senesi costretti ancora all'isolamento perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta i positivi odierni sono appena 20 e di questi 6 sono residenti nell'Aretino, 4 nel Senese, 9 nel Grossetano e 1 extra Asl.

Anche nel resto della Toscana pochi tamponi e pochi contagiati. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.