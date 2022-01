Covid, il contagio sfiora quota 1000 nel Senese

Il virus è stato riscontrato in 35 Comuni. Tanti nuovi positivi nel capoluogo. Situazione critica in Valdelsa. Aumentano i ricoverati a "Le Scotte"

SIENA — Ancora una giornata con tanti positivi al Coronavirus in provincia di Siena. Sono 999 i contagiati odierni, contro i 640 riscontrati nel bollettino di ieri. Il dato emerge dal controllo di 5.480 tamponi effettuati (ieri 2.935) di cui 1.500 molecolari e 3.980 antigenici, quelli che si trovano in farmacia.

La Asl comunica che report è riferito alle ore 24 del giorno precedente. Quindi i numeri che riportiamo sono relativi alla mezzanotte del 5 gennaio.

I Comuni più colpiti dal virus sono il capoluogo con 198 casi, segue Poggibonsi con 156 e Colle Valdelsa 109.

Rispetto ai 999 nuovi positivi ben 167 sono minorenni; 249 ragazzi tra 19 e 34 anni, 250 tra 35-49 anni; 209 tra 50 e 64 anni; 82 tra 65-79 anni e 29 over 80.

Intanto l'Azienda Ospedaliera Universitaria informa che ci sono 58 pazienti ricoverati (ieri 53) e di questi 6 si trovano in Terapia Intensiva, 43 nel setting di media intensità, 8 in area Covid pediatrica e 1 in degenza ordinaria. Rispetto a ieri, quindi, ci sono stati 8 ingressi e 3 dimissioni.

I ricoverati a "Le Scotte" provengono da Area Senese: 19 - Alta Valdelsa: 22 - Amiata/Val d'Orcia/Valdichiana Senese: 13 - Provincia di Arezzo: 1; Prato: 1 - Firenze: 1 - Venezia: 1.

Per quanto riguarda la fascia d'età dei ricoverati tra 0 -18 anni ci sono 1 ricoverato e non è vaccinato; tra 19-34 anni: 3 ricoverati non vaccinati; 35-49 anni: 6 ricoveri, di cui 2 vaccinati; 50-64 anni: 13 ricoveri, di cui 10 vaccinati; 65-79 anni: 11 ricoveri, di cui 6 vaccinati; età superiore a 80 anni: 24 ricoveri, di cui 9 vaccinati.

Negli altri due nosocomi dell'Area Vasta la situazione vede al "San Donato" di Arezzo 53pazienti (ieri 54). L'incremento maggiore si riscontra nelle "Terapie Intensive" dell'ospedale aretino che passano dai 5 casi di ieri agli 8 odierni, di cui l'80 percento non è vaccinato.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti in area Covid sono 42( l'80 percento non è vaccinato) mentre 7 si trovano in "Terapia Intensiva" (l'85 percento non è vaccinato).

Nella giornata odierna la Asl ha dichiarato guarite 13 persone. Attualmente sono 3.718 i senesi ancora positivi (ieri 3.669) mentre in 2.990 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In tutta l'Area Vasta ci sono altri 3.426 positivi (ieri 2.165) e di questi 1.373 risiedono in provincia di Arezzo, 999 in quella di Siena, 630 nel Grossetano e 424 extra Asl.

Il 75,4 percento dei toscani che hanno eseguito il tampone sono risultati positivi. Clicca qui per il report regionale sul Coronavirus.

Ecco il dettaglio, Comune per Comune, dei positivi odierni nel Senese: