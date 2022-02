Covid, le guarigioni doppiano i contagi

Nell'arco di 24 ore sono emersi 412 nuovi positivi ma sono state accertate anche 800 guarigioni. I dati relativi alla provincia di Siena

SIENA — Nella giornata di ieri in provincia di Siena sono emersi 412 nuovi casi di positività al Coronavirus, superati dai guariti che sono ben 800.

Questa la distribuzione dei nuovi casi accertati nel Senese, così come diffusa dall'Asl sud est:

Abbadia San Salvatore 1, Asciano 17, Buonconvento 13, Casole D'Elsa 5, Castellina In Chianti 2, Castelnuovo Berardenga 13, Castiglione D'Orcia 3, Cetona 2, Chianciano Terme 15, Chiusi 14, Colle Di Val D'Elsa 23, Montalcino 17, Montepulciano 8, Monteriggioni 14, Monteroni D'Arbia 23, Monticiano 1, Murlo 6, Piancastagnaio 3, Pienza 2, Poggibonsi 59, Radda In Chianti 1, Radicofani 1, Radicondoli 1, Rapolano Terme 9, San Casciano Dei Bagni 1, San Gimignano 4, San Quirico D'Orcia 5, Sarteano 11, Siena 84, Sinalunga 22, Sovicille 20, Torrita Di Siena 11, Trequanda 1.

L'azienda sanitaria non segnala nuovi decessi collegabili al Covid in provincia di Siena. In Toscana si contano oggi 5683 nuovi positivi e 27 decessi. Non ce l'hanno fatta 18 uomini e 9 donne con un'età media di 84,1 anni.