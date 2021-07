Covid, sono 19 i nuovi casi e solo 3 i guariti

Il contagio oggi riguarda 8 comuni, il dato maggiore è stato registrato a Poggibonsi. Sono in totale 118 i senesi attualmente positivi

SIENA — Le nubi del Covid tornano ad "offuscare" l'estate senese. Sono 19 i casi odierni in tutta la provincia. Tra ieri e oggi, quindi, 6 nuovi positivi, numeri ai quali non eravamo più abituati.

Il contagio è stato riscontrato in 8 Comuni del territorio e più precisamente:

- Siena città 1 caso.

- Abbadia 1 caso.

- Asciano 1 caso.

- Colle 1 caso.

- Montalcino 2 casi.

- Piancastagnaio 1 caso.

- Poggibonsi 5 casi.

Sinalunga 1 caso.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 408 tamponi e 3 senesi sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Aumentano i ricoveri. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 3 pazienti, di cui 2 in "Terapia Intensiva" e uno in "Degenza Covid" fino a ieri vuota. Al "Misericordia" di Grosseto, invece, i degenti sono 10 (ieri erano 11). A "Le Scotte" sono 5 i degenti in bolla Covid.

Fortunatamente anche oggi non si registrano decessi causati dal virus.

Attualmente ci sono ancora 118 senesi positivi mentre salgono a 154 le persone che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In Toscana oltre 200 positivi odierni con un'età media di 31 anni. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.