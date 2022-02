Covid, nel Senese 325 nuovi positivi e 637 guariti

Un altro decesso alle Scotte, stabile il numero dei ricoverati. Il dato maggiore sui positivi nel capoluogo seguito da Colle

SIENA — Scende il numero dei nuovi positivi in provincia di Siena, come dei test effettuati. Alle 24 di ieri, infatti, erano stati individuati altri 325 positivi, mentre il giorno precedente erano 440.

Il dato emerge dalla lettura di 3.371 tamponi effettuati (ieri 4.919) di cui 1.033 molecolari e 2.338 antigenici rapidi.

I Comuni più colpiti dal virus sono il capoluogo con altri 73 casi, seguito da Poggibonsi con 22 e Colle con 28.

Rispetto ai nuovi positivi in 103 sono minorenni; 39 ragazzi tra 19 e 34 anni, 65 tra 35-49 anni; 45 tra 50 e 64 anni; 24 tra 65-79 anni e 18 over 80.

Il numero dei pazienti a "Le Scotte". L'Azienda Ospedaliera Universitaria informa che ci sono 86 (come ieri) pazienti e di questi 5 si trovano in Terapia Intensiva, 30 nel setting di media intensità, 47 in degenza ordinaria, 4 in area pediatrica. Rispetto a ieri ci sono stati 7 ingressi, 5 dimissioni e 1 decesso.

I ricoverati a "Le Scotte" provengono da Area Senese: 26 - Alta Valdelsa: 23 - Amiata/Val d'Orcia/Valdichiana Senese: 23; - provincia di Arezzo: 5; Firenze: 3; provincia di Grosseto 5, provincia di Livorno 1.

Per quanto riguarda la fascia d'età dei ricoverati tra gli under 18: 4 ricoverati e 1 è vaccinato; 19-34 anni: 0 ricoverati; 35-49 anni: 6 ricoveri, di cui 4 sono vaccinati; 50-64 anni: 20 ricoverati di cui 11 vaccinati; 65-79 anni: 28 ricoveri di cui 17 vaccinati; età superiore a 80 anni: 28 ricoveri, di cui 9 vaccinati.

Nei due ospedali Covid dell'Area Vasta la situazione è la seguente: al San Donato di Arezzo ci sono pazienti 45 (ieri 44) e di questi 6 (ieri 7) si trovano in "Terapia Intensiva". L'azienda Sanitaria informa che tanto in bolla Covid quanto in "Rianimazione" il 60 per cento dei ricoverati non è vaccinato. Purtroppo c'è stato un altro decesso: un uomo di 72 anni, come riferisce l'Azienda sanitaria, vaccinato con gravi comorbità e patologie pregresse che è morto ieri.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti in area Covid sono 47 (il 60 per cento non è vaccinato) mentre 6 si trovano in "Terapia Intensiva" (il 60 per cento non è vaccinato). Anche qui c'è stato un decesso: un uomo di 80 anni vaccinato con gravi comorbità e patologie pregresse che è morto oggi.

Nella giornata odierna la Asl ha dichiarato guarite 637 persone. Attualmente sono 4.825 i senesi ancora positivi (ieri 5.029), mentre in 3.307 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In tutta l'Area Vasta ci sono altri 1.117 positivi (ieri 1.547) e di questi 482 risiedono in provincia di Arezzo, 325 in quella di Siena, 261 nel Grossetano e 49 extra Asl.

Il dettaglio comune per comune

Comune Tamponi positivi Abbadia San Salvatore 4 Asciano 13 Buonconvento 8 Casole D'Elsa 6 Castellina In Chianti 1 Castelnuovo Berardenga 17 Castiglione D'Orcia 1 Cetona 3 Chianciano Terme 6 Chiusdino 3 Chiusi 8 Colle Di Val D'Elsa 28 Gaiole In Chianti 4 Montalcino 16 Montepulciano 14 Monteriggioni 16 Monteroni D'Arbia 14 Murlo 6 Piancastagnaio 4 Poggibonsi 22 Radicondoli 2 Rapolano Terme 3 San Gimignano 6 San Quirico D'Orcia 1 Sarteano 3 Siena 73 Sinalunga 19 Sovicille 19 Torrita Di Siena 5

