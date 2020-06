Covid, dopo un nuovo caso il contagio torna a zero

Coronavirus, Zangrillo: «Una seconda ondata? Non ha senso parlarne, è come dire a Milano a dicembre nevica»

Nessun tampone positivo nelle ultime ventiquattro ore. In provincia di Siena i casi totali registrati da inizio epidemia sono 433

SIENA — Dopo il nuovo caso segnalato ieri, nelle ultime 24 ore non sono emersi, come comunicato dall'Asl sud est, nuovi tamponi positivi Coronavirus in provincia di Siena. Restano dunque 433 i casi Covid registrati dall'inizio dell'epidemia.

I decessi restano fermi a 30 in tutto dall'inizio dell'emergenza.

Nel territorio dell'Asl sud est, tra le 14 di ieri e le 14 di oggi sono stati effettuati 252 tamponi. Non sono stati riscontrati nuovi casi di positività al covid-19.

Per quanto riguarda la situazione nel resto della Toscana, la Regione segnala quattro nuovi casi positivi in più rispetto a ieri e due decessi. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, nella nostra regione il coronavirus ha contagiano 10121 persone. Attualmente i positivi sono 973.