Covid immobile, zero casi in 17 giorni

Altre ventiquattro ore di calma per il territorio senese. Il contagio è fermo da quasi tre settimane. La situazione in Toscana

SIENA — Il Coronavirus resta immobile in provincia di Siena. Da inizio epidemia ha contagiato 405 persone, ma da 17 giorni i nuovi casi sono fermi a zero e oggi si registra anche un guarito in più, a Piancastagnaio.

Attualmente, rende noto l'Usl sud est, nelle province di competenza dell'azienda sanitaria (Grosseto, Arezzo e Siena) sono 31 le persone positive: 27 in isolamento domiciliare, due in ospedale, uno ricovero extra Asl, uno trasferito in altro territorio. I guariti sono 1.385. Nello stesso territorio, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 569 tamponi.

Questi invece i dati che emergono dal bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia diffuso dalla Regione: ci sono due nuovi casi in Toscana e nessun decesso. Le persone contagiate nella nostra Regione, da inizio epidemia, sono 10358, ma sono 314 quelle ad oggi positive.

Le persone complessivamente guarite sono 8.915. I deceduti 1129. Stabile il numero dei ricoverati: tredici in tutta la Toscana.