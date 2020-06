Covid, nessun nuovo caso in provincia

Sono numeri incoraggianti quelli diffusi dalla Usl Toscana sud est sulla diffusione del virus nel senese, dove non si registrano nuovi contagi

SIENA — Nella provincia di Siena le ultime ore non hanno portato alcun nuovo contagio e nessun decesso.

Il quotidiano report della Usl Toscana sud est sul coronavirus segnala che, in provincia i casi attualmente ancora positivi, sono solo 13. Di questi, tre sono in isolamento domiciliare, quattro sono ricoverati, sei sono in Residenze sanitarie assistite. Due i guariti nelle utile ore, uno a Colle Valdelsa, l'altro a Poggibonsi.

Il bollettino regionale toscano fa registrare sette positivi in più rispetto a ieri ( per un totale di casi di 10129 da inizio emergenza ) con gli attualmente positivi che sono 857.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.209.

Rispettano a ieri si registrano 4 nuovi decessi. Si tratta di un uomo e tre donne, con un’età media di 85 anni..

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 78, 11 in meno di ieri, di cui 23 in terapia intensiva.