Covid, si abbassa il contagio in città e provincia

SIENA — Come ieri, vanno ancora in picchiata i nuovi casi in provincia di Siena. Dopo i 24 di ieri, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono scesi a 13, così suddivisi per Comune:

- Chiusi 2

- Poggibonsi 4

- San Gimignano 3

- Siena 1

- Sinalunga 2

- Torrita 1

Confortanti quindi i dati della curva dei contagi nel Senese, visto che sono in continua diminuzione. Due giorno fa erano ben 43, quindi si tratta di una discesa importante. La fascia di età più interessata, oggi, è quella che va dai 50 ai 64 anni.

Il numero di nuovi casi nella Sud Est (Siena, Arezzo e Grosseto) è pari a 48, di cui 13 nella provincia di Siena (per i quali sono stati effettuati 661 tamponi). Nel Senese le persone positive in carico sono 450 e oggi si registrano 12 guarigioni.

