Covid, nuovi casi nel Senese da rientri dal Kosovo

L'Azienda sanitaria ha rilevato nuovi contagi, sono giovani ed asintomatici. Sono in corso le ricerche di una intera comitiva rientrata dal Kosovo

SIENA — Sono 27 oggi i nuovi casi segnalati nella Asl Toscana sud est dove al momento sono seguite 318 persone risultate positive al tampone, 2.298 sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di circa 1.800 tamponi.

Nel Senese, a Sinalunga, c'è un ragazzo di 16 anni asintomatico già in isolamento domiciliare e rientrato dal Kosovo. A Sovicille un uomo di 24 anni è in isolamento domiciliare, asintomatico è rientrato dal Kosovo passando dalla Croazia. Sono attualmente ricercate 23 persone rientrate dal Kosovo, identificati ma non registrati, sfuggiti ai controlli Covid.

In considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Siena è stata intensificata l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 5 contatti per i casi di Siena.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 318 persone risultate positive al tampone. 2.298 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

Intanto in Toscana nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 92 casi, 25 identificati in corso di tracciamento e 67 da attività di screening. Gli attualmente positivi sono oggi 1.421, +5,3% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

I guariti crescono dello 0,2 per cento e raggiungono quota 9.125. I test eseguiti hanno raggiunto quota 528.647; rispetto a ieri 6.701 in più.