Due bambini tra i 33 nuovi contagiati senesi

Morta Jole Santelli. La festa per la vittoria elettorale di ottobre: la presidente balla la tarantella con il sindaco di Cosenza

Tra i casi segnalati dalla Asl due bambini di 5 e 10 anni oltre a due adolescenti di 12 e 13 anni. In Toscana nuovo record di casi: 581 in 24 ore

SIENA — Nel giorno del nuovo record di contagi in Toscana (+581 dopo i 575 di ieri) e in Italia (+8.804 dopo i 7.332 di ieri), in provincia di Siena la Asl Toscana Sud Est fa sapere che sono 33 i nuovi casi di contagio da Covid-19 riscontrati.

E anche oggi ci sono dei casi molto giovani: si tratta di una bambina di 5 anni e di un bambino di 10 anni nel comune di Monteroni d'Arbia, entrambi in isolamento domiciliare e sintomatici e di due adolescenti, una dodicenne a Poggibonsi e una tredicenne a Siena, entrambe in isolamento domiciliare.

Per i casi senesi sono 43 i contatti già individuati dal dipartimento di prevenzione e messi in isolamento. I positivi in carico alla Asl sono 1.442 a domicilio e 8 presso l'albergo sanitario.

In Toscana oggi sono stati individuati altri due decessi: in entrambi i casi si tratta di due donne di 82 anni a Firenze e a Pisa.