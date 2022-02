Covid: altri 369 positivi, oltre 100 sono under 18

Il quadro sulle vaccinazioni e sui pazienti alle Scotte e negli ospedali della Sud Est. Nel capoluogo 84 nuovi casi

SIENA — Sale il numero dei nuovi casi in provincia di Siena, dopo il calo fisiologico di ogni lunedì. Alle 24 di ieri, infatti, erano stati individuati altri 369 positivi, mentre il giorno precedente erano 107.

Il dato emerge dalla lettura di 3.174 tamponi effettuati (ieri 877) di cui 797 molecolari e 2.377 antigenici rapidi. Il comune più colpiti dal virus è il capoluogo con altri 34 casi.

Il dettaglio comune per comune

Comune Tamponi positivi Abbadia San Salvatore 1 Asciano 14 Buonconvento 10 Casole D'Elsa 5 Castellina In Chianti 4 Castelnuovo Berardenga 13 Castiglione D'Orcia 1 Cetona 2 Chianciano Terme 18 Chiusdino 2 Chiusi 4 Colle Di Val D'Elsa 9 Gaiole In Chianti 8 Montalcino 13 Montepulciano 17 Monteriggioni 20 Monteroni D'Arbia 31 Monticiano 1 Murlo 1 Piancastagnaio 3 Pienza 1 Poggibonsi 17 Rapolano Terme 4 San Casciano Dei Bagni 1 San Gimignano 8 San Quirico D'Orcia 2 Sarteano 6 Siena 84 Sinalunga 29 Sovicille 26 Torrita Di Siena 11 Trequanda 3

Rispetto ai nuovi positivi in 104 sono minorenni; 55 ragazzi tra 19 e 34 anni, 91 tra 35-49 anni; 53 tra 50 e 64 anni; 22 tra 65-79 anni e 21 over 80.

Intanto la Asl ha diffuso il bollettino sulle vaccinazioni. Ad oggi nel Senese sono state 561.250 le somministrazioni totali. Di queste 211.983 sono prime dosi, 201.272 seconde dosi e 147.995 terze dosi o booster.

Il numero dei pazienti a "Le Scotte". L'azienda sanitaria informa che ci sono 63 pazienti di cui 2 in terapia intensiva, 27 nel setting di media intensità, 33 in degenza ordinaria, 1 in area pediatrica. Rispetto a ieri : 4 ingressi, 3 dimissioni, 1 decesso.

Provenienza dei pazienti: Amiata/Val d'Orcia/Valdichiana Senese: 23; Area Senese: 19; Alta Valdelsa: 14; Provincia di Grosseto: 3; Provincia di Arezzo: 2; Provincia di Firenze: 1; Calabria: 1.

Ricoverati per fascia d’età: under 18 anni: 1 ricoverato, non è vaccinato; 19-34 anni: 1 ricoverato, non è vaccinato; 35-49 anni: 3 ricoverati, di cui 0 vaccinati; 50-64 anni: 17 ricoverati, di cui 10 vaccinati; 65-79 anni: 12 ricoverati, di cui 3 vaccinati; sopra agli 80 anni: 29 ricoverati, di cui 14 vaccinati.

Nei due ospedali Covid dell'Area Vasta la situazione è la seguente: al San Donato di Arezzo ci sono 32 pazienti (ieri 35) e di questi 6 (ieri 7) si trovano in "Terapia Intensiva". L'azienda Sanitaria informa che tanto in bolla Covid quanto in "Rianimazione" il 60 per cento dei ricoverati non è vaccinato. Non ci sono stati decessi.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti in area Covid sono 38 (il 60 per cento non è vaccinato) mentre 3 si trovano in "Terapia Intensiva" (il 60 per cento non è vaccinato). Deceduta, nella giornata di ieri, una donna di 91 anni non vaccinata con gravi patologie pregresse.

Nella giornata odierna la Asl ha dichiarato guariti altre 430 persone. Attualmente sono 3.056 i senesi ancora positivi (ieri 3.185), mentre in 1.408 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

In tutta l'Area Vasta ci sono altri 1.173 positivi (ieri 751) e di questi 415 risiedono in provincia di Arezzo, 369 in quella di Siena, 247 nel Grossetano e 142 extra Asl.

Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Questo report entra maggiormente nel dettaglio ed è aggiornato rispetto alle anticipazioni di stamani.