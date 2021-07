Covid, nel Senese 4 casi e nessun guarito

I casi odierni sono emersi a Poggibonsi, Castelnuovo Berardenga e Sovicille. Sono emersi da 373 tamponi effettuati

SIENA — Sono 4 i nuovi casi in tutta la provincia di Siena (ieri 3). Il virus è stato riscontrato in 3 Comuni del territorio e più precisamente a Poggibonsi (2 positivi), Sovicille (1) e Castelnuovo Berardenga (1).

Nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato 373 persone. Non ci sono invece guariti odierni.

Stabile e buona la situazione dei ricoveri. Nell'area Covid del "San Donato" ci sono sempre 2 pazienti e di questi 1 è ricoverato in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto sono invece 8, di cui 2 in "Rianimazione". Alle Scotte ci sono 10 pazienti, di cui 2 in condizioni peggiori.

Fortunatamente anche oggi non si registra nessun nuovo decesso.

Attualmente ci sono ancora 87 senesi positivi mentre in 102 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta sono 14 i nuovi casi (ieri erano 5) e di questi 2 sono residenti nell'Aretino, 4 nel Senese e 8 nel Grossetano.

