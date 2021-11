Covid, impennata del contagio con 86 nuovi casi

Cresce lievemente il numero dei tamponi ma aumentano di molte unità i positivi. Nel capoluogo oggi se ne contano 31

SIENA — Risale vertiginosamente la curva del contagio in provincia di Siena. Sono 86 i nuovi positivi, mentre il giorno precedente erano 21.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato 1.018 senesi (ieri 792) e in 19 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Rispetto agli 86 casi odierni in 25 hanno meno di 18 anni e in 19 tra 50 e 64 anni.

Stabile il numero dei ricoverati a "Le Scotte". All'ospedale senese ci sono 34 pazienti (ieri 35) e di questi 4 si trovano in "Terapia Intensiva", 27 nel setting di media intensità, 3 in degenza ordinaria. L'Azienda Ospedaliera Universitaria rende noto che rispetto a ieri ci sono stati 5 ingressi e 3 dimissioni.

Per quanto riguarda l'Area Vasta, invece, all'ospedale aretino ci sono 8 pazienti (come ieri), 7 in degenza Covid e 1 in Rianimazione (il giorno precedente era a 0). Al "Misericordia" di Grosseto i ricoverati sono 35 (1 in meno del giorno precedente), compresi i 5 casi in "Terapia Intensiva".

Attualmente sono 785 i senesi ancora contagiati, mentre passano da 1.921 a 1.902 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 194 (ieri 64) e di questi 22 risiedono nell'Aretino, 86 nel Senese, 84 nel Grossetano, 2 extra Asl.

Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Nuovi casi per Comune della provincia di Siena