Covid, 640 nuovi positivi in provincia di Siena

Il virus è stato riscontrato in 35 Comuni. Nel capoluogo altri 109 casi. Tanti contagiati anche a Poggibonsi e Colle Valdelsa

SIENA — Resta alta la curva del contagio in provincia di Siena. Sono 640 i contagiati odierni, contro i 1.590 di martedì. Il dato emerge dal controllo di 2.935 tamponi effettuati (ieri 7.273) di cui 1.039 molecolari e 1.896 antigenici, quelli che si trovano in farmacia.

La Asl comunica che a partire da oggi il report è riferito alle ore 24 del giorno precedente. Quindi i numeri che riportiamo sono relativi alla mezzanotte del 4 gennaio.

I Comuni più colpiti dal virus sono il capoluogo con 109 casi, segue Poggibonsi con 96 e Colle Valdelsa 65.

Rispetto ai 640 nuovi positivi 93 sono minorenni; 182 ragazzi tra 19 e 34 anni, 146 tra 35-49 anni; 144 tra 50 e 64 anni; 52 tra 65-79 anni e 17 over 80.

Intanto l'Azienda Ospedaliera Universitaria informa che ci sono 53 pazienti ricoverati (ieri 54) e di questi 5 si trovano in Terapia Intensiva, 41 nel setting di media intensità, 4 in area Covid pediatrica e 3 in degenza ordinaria.

Questi degenti provengono:- Area Senese: 18 - Alta Valdelsa: 19 - Amiata/Val d'Orcia/Valdichiana Senese: 12 - Arezzo: 1; Prato: 1 - Firenze: 1 - Venezia: 1.

Per quanto riguarda la fascia d'età dei ricoverati tra 0 -18 anni ci sono 3 ricoverati e non sono vaccinati; tra 19-34 anni: 6 ricoveri, di cui 2 vaccinati; 35-49 anni:3 ricoveri, non sono vaccinati; 50-64 anni: 10 ricoveri, di cui 9 vaccinati; 65-79 anni: 11 ricoveri, di cui 6 vaccinati; età superiore a 80 anni: 20 ricoveri, di cui 7 vaccinati.

Rispetto al giorno precedente ci sono stati 6 ingressi ed altrettante dimissioni.

Negli altri due nosocomi dell'Area Vasta la situazione vede al "San Donato" di Arezzo un incremento di ricoverati che passano da 42 a 54. Di questi 49 si trovano in degenza Covid (l'80 percento non è vaccinato) e 5 in "Rianimazione (l'80 percento non è vaccinato).

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti in area Covid sono 43( l'80 percento non è vaccinato) mentre 8 si trovano in "Terapia Intensiva" (l'85 percento non è vaccinato).

Nella giornata odierna la Asl ha dichiarato guarita una sola persona. Attualmente sono 3.669 i senesi ancora positivi (ieri 3.576) mentre in 3.661 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

n tutta l'Area Vasta ci sono altri 2.165 positivi (ieri 4.544) e di questi 840 risiedono in provincia di Arezzo, 640 in quella di Siena, 409 nel Grossetano e 276 extra Asl.

Quasi 17mila i toscani che hanno contratto il virus nelle ultime 24 ore. Clicca qui per il report regionale sul Coronavirus.

Ecco il dettaglio, Comune per Comune, dei positivi odierni nel Senese: