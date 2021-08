Covid, altri 28 contagiati in provincia di Siena

Il virus è stato riscontrato in 9 Comuni. Tanti casi in Valdelsa. Eseguiti poco meno di 550 tamponi. Aumentano i ricoverati a "Le Scotte"

SIENA — Torna ad aumentare il contagio in provincia di Siena. Oggi sono 28 i nuovi positivi, 9 in più del giorno precedente.

Nelle ultime 24 ore, infatti, la Asl ha controllato 490 persone e 6 senesi sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Andando ad analizzare la fascia d'età le più colpite sono quelle 0-18 anni con 8 nuovi positivi e 19-34 con 10 contagiati.

Aumentano i ricoverati a causa del virus. Al "Santa Maria alle Scotte" ci sono ben 11 pazienti (ieri erano 6) e di questi 2 si trovano in "Rianimazione".

Al "San Donato" di Arezzo i ricoverati sono 3, compreso un caso in "Terapia Intensiva".

Al "Misericordia" di Grosseto, invece i degenti salgono a quota 16, con un contagiato ricoverato in condizioni più gravi.

Le persone attualmente positive in tutta la provincia sono 430, mentre sono 613 i senesi che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 72 (ieri erano 78) e di questi 32 risiedono nell'Aretino, 28 nel Senese, e 12 nel Grossetano.

Il Covid infetta altri 702 toscani. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Ecco il dettaglio dei casi odierni in provincia di Siena