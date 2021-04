Covid, si alleggerisce la pressione nel Senese

Sono 65 i nuovi contagiati in tutto il territorio. Il capoluogo, Poggibonsi e Buonconvento i Comuni con il maggior numero di casi. Calano i ricoverati

SIENA — Scende il numero di contagiati in provincia di Siena. Sono 65 i nuovi positivi, 21 in meno del giorno precedente. Analizzando i dati, notiamo che il virus è stato individuato in 18 Comuni del territorio. Nel capoluogo ci sono altri 14 positivi, a Poggibonsi 10 e Buoncovento 8. In Valdelsa sono stati riscontrati 15 nuovi malati.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 934 tamponi ed ha dichiarato definitivamente guariti 32 senesi. La fascia d'età che va dai 50 ai 64 anni risulta oggi quella con il maggior numero di casi.

In miglioramento la situazione negli ospedali. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 126 pazienti (ieri erano 129) e di questi 106 si trovano nei reparti Covid e 20 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 80 (uno in meno del giorno precedente) compresi i 19 in "Rianimazione".

Attualmente ci sono 1.530 contagiati in provincia di Siena e di questi 1.319 si trovano a domicilio. Scendono, invece, a 3.245 la persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 175 nuovi positivi e più precisamente 83 residenti in provincia di Arezzo, 65 in quella di Siena, 25 nel Grossetano e 2 extra Asl.

In aumento il contagio in tutta la Toscana. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco il dettaglio dei casi odierni nel Senese.

Comune Nuovi casi Asciano 1 Buonconvento 8 Castellina In Chianti 1 Castelnuovo Berardenga 3 Castiglione D'Orcia 1 Cetona 1 Colle Di Val D'Elsa 2 Montepulciano 6 Monteriggioni 2 Monteroni D'Arbia 4 Murlo 1 Poggibonsi 10 Radda In Chianti 1 Rapolano Terme 2 San Gimignano 1 Sarteano 4 Siena 14 Torrita Di Siena 3