Covid, solo 3 nuovi casi nel senese

Sono emersi da 437 tamponi: 1 a Cetona, 1 a Monteroni e 1 a Sarteano. I guariti odierni invece sono 9

SIENA — Scendere ancora il contagio in provincia di Siena. Dopo i 9 casi di ieri, oggi sono solamente 3 i nuovi positivi. Nel dettaglio: 1 a Cetona, 1 a Monteroni d'Arbia e 1 a Sarteano.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 437 tamponi e la Asl ha dichiarato definitivamente guarite 9 persone.

Continua a migliorare la situazione anche sul fronte dei ricoveri. Al "San Donato" sono 11 i pazienti ricoverati, 1 in meno rispetto a ieri. La situazione, infatti, vede 5 degenti in "Pnueumologia - Malattie Infettive" e 6 in "Rianimazione". Al "Misericordia" di Grosseto in totale in degenti sono 19, di cui 4 in condizioni più gravi.

Nessun nuovo decesso è stato segnalato.

Attualmente ci sono 280 positivi in tutta la provincia mentre scendono a 375 i senesi costretti alla quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta i positivi odierni sono 36 (ieri erano 42) e di questi 4 sono residenti nell'Aretino, 3 nel Senese e 29 nel Grossetano.

