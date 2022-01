Covid, nel Senese 718 nuovi casi e 39 guariti

La Asl Toscana Sud Est cambia le modalità del bollettino, concentrando maggiormente l'attenzione sugli ospedali. I positivi odierni comune per comune

SIENA — Cambiamenti nel primo giorno dell'anno. Da oggi, infatti, la Asl comunica di aver modificato la struttura del report relativo al Covid per focalizzare l'attenzione più che sul numero di tamponi, positivi e contagi, sugli ospedali che sono quelli che danno davvero il passo dell’epidemia.

"Assistiamo a un incremento dei ricoveri, ma di gran lunga inferiore rispetto ai numeri di un anno fa. I numeri ci restituiscono il quadro di una pandemia che colpisce e corre soprattutto tra i non vaccinati e che tra chi non ha la protezione del vaccino determina le più gravi conseguenze. La copertura vaccinale più elevata riduce, infatti, sia la frequenza dell’ospedalizzazione sia dell’accesso in terapia intensiva. Per questo l’Azienda Usl Toscana sud est, come tutte le Aziende del Sistema sanitario toscano, sta andando sempre più avanti con la campagna vaccinale per accelerare la somministrazione delle terze dosi che rappresentano uno scudo determinante contro la malattia da Covid" spiega direttamente l'azienda sanitaria.

Quindi, alle 14 di oggi nel Senese sono stati registrati 718 nuovi casi, su 3.352 tamponi effettuati di cui 1.554 molecolari e 1.798 antigenici.

Per quanto riguarda l'ospedale San Donato ieri il numero totale di pazienti era 29 pazienti e di questi 3 si trovavano in "Rianimazione" e 26 in degenza Covid. Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti erano invece 43, compresi 8 casi in "Terapia Intensiva".

Ed ecco l'aggiornamento relativo ad oggi sui due nosocomi. Ad Arezzo i pazienti totali sono 30.

Totale Posti letto occupati Note Bolla Covid San Donato Arezzo 27 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 3 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100 % non è vaccinato Bolla Covid Misericordia Grosseto 36 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 8 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 80% non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni .





Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi



Siena 1554 1798 3352

Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80





Siena 120 173 168 172 55 28



Il dettaglio comune per comune

Comune Nuovi Casi Abbadia San Salvatore 2 Asciano 10 Buonconvento 7 Casole D'Elsa 13 Castellina In Chianti 11 Castelnuovo Berardenga 21 Castiglione D'Orcia 1 Cetona 7 Chianciano Terme 20 Chiusdino 1 Chiusi 14 Colle Di Val D'Elsa 103 Montalcino 10 Montepulciano 25 Monteriggioni 30 Monteroni D'Arbia 14 Monticiano 1 Murlo 1 Piancastagnaio 6 Pienza 4 Poggibonsi 156 Radda In Chianti 3 Radicondoli 5 Rapolano Terme 8 San Casciano Dei Bagni 5 San Gimignano 24 San Quirico D'Orcia 6 Sarteano 8 Siena 134 Sinalunga 34 Sovicille 18 Torrita Di Siena 16

Attualmente nel Senese ci sono 2.918 positivi, mentre i "contatti stretti" sono 5.008. Non si registrano decessi ed i guariti odierni sono 39.

Ed il numero dei casi per provincia relativo alla Sud Est