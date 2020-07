Epidemia Covid ferma in provincia di Siena

Nuovo bollettino dell'Asl Toscana sud est che conferma l'andamento dell'ultima settimana: nel senese ancora zero nuovi casi di Covid-19

SIENA — Anche nelle ultime 24 ore nella provincia di Siena, come da una settimana a questa parte, non sono stati rilevati nuovi casi di coronavirus.

Sono fermi a 429 i casi segnalati nel senese, che registra 33 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Nella Asl Toscana sud est sono in totale 45 casi in carico, di cui 29 persone in isolamento domiciliare, 6 in Ospedale, 6 in RSA, 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.365. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 630 tamponi.

A livello regionale nelle ultime 24 ore si è registrato solo 1 nuovo caso che porta a 10.314 i contagi totali registrati in Toscana da inizio emergenza. Le persone attualmente positive sono 337.

I guariti continuato ad aumentare seppur lievemente: ad oggi sono infatti 8.857. Si registrano due nuovi decessi, che salgono a quota 1.120.