Enoturismo, opportunità e nuove prospettive

Una giornata di studi organizzata dall’Unione Provinciale Agricoltori in collaborazione con l’università di Siena

SIENA — Una giornata di studi per comprendere opportunità e nuove prospettive dell’enoturismo. E’ quella in programma venerdì 7 giugno dalle 9.30 al dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena (aula conferenze, terzo piano – via Mattioli 8/10) organizzata dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena.

L’introduzione è affidata al presidente di Upa Siena Giuseppe Bicocchi e al direttore del Dipartimento di Scienze Politiche ed Internazionali Stefano Maggi; i lavori, coordinati e presieduti dalla professoressa dell’Università di Siena Laura Castaldi, si apriranno con l’intervento di Ulrich Kohlmann, membro del Consiglio Direttivo del Movimento Turismo del Vino Delegazione Toscana, che illustrerà le peculiarità di un binomio perfetto tra vino e turismo. Seguirà Filomena Maio, responsabile fiscalità societaria di Confagricoltura Nazionale, che farà una panoramica su indirizzi e linee guida per il settore enoturistico. Spazio poi alle testimonianze di alcuni viticoltori prima dell’intervento sul trattamento fiscale della professoressa Castaldi. Un quadro sulle direttive regionali è infine affidato a Gianluca Barbieri, dirigente dell’ufficio agricoltura della Regione Toscana. Seguiranno il dibattito e le conclusioni.