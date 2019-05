Europee, nel senese il Pd resiste

In provincia di Siena il Pd è il primo partito con il 37%. Amministrative: due comuni con più di 15mila abitanti, Colle Val d'Elsa e Poggibonsi

SIENA — In provincia di Siena, per le elezioni europee, il Pd è il primo partito con il 37,56%, seguito dalla Lega con il 28,75% e dal M5s con l'11,93% delle preferenze.

Per quanto riguarda il capoluogo, Siena, il Pd ha ottenuto il 37,88%, la Lega il 26,33%, il Movimento 5 Stelle il 9,56%. Seguono Fratelli d'Italia 6,44%, Forza Italia 5,84%, +Europa 5,28%, Europa Verde 2,80%, La Sinistra 2,62%.

Ventinove su trentacinque sono le amministrazioni che si rinnovano nel senese. Colle Val d'Elsa e Poggibonsi contano più di quindicimila abitanti. Gli altri sono: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Quirico d'Orcia, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena.