Il camper vaccinale pronto per le tappe a scuola

Domani per la prima campanella il mezzo mobile sarà nell’area dell’ex tiro a segno, nel parco di Pescaia. Poi si sposterà in tutta la provincia

SIENA — Tra scuole, manifestazioni e nelle prossime settimane anche mondo produttivo: il camper vaccinale dell’Asl Toscana sud est continua nel suo percorso lungo tutta la provincia di Siena, con l’obiettivo di aumentare la capillarità della campagna anti-Covid. A partire da domani mattina l’appuntamento è con le scuole, iniziativa che rientra in GiovaniSì Vaccinano, il progetto della Regione per coinvolgere le fasce più giovani della popolazione.

Dalle 8 e fino alle 13,30 il camper sarà nell’area dell’ex tiro a segno, nel parco di Pescaia. Poi si muoverà per tutta la provincia, sempre agli stessi orari, con il seguente calendario: giovedì 16, Colle Val d’Elsa, parcheggio Campolungo, viale dei Mille; venerdì 17, Montepulciano, via San Martino; martedì 21, Poggibonsi, area adiacente istituto “Roncalli”; mercoledì 22, Chianciano Terme, parcheggio “Artusi”; giovedì 23, Abbadia San Salvatore, piazzale antistante “Avogadro”; venerdì 24, Piancastagnaio, piazza 150° Unità d’Italia; lunedì 27, Siena, prato di Sant’Agostino.

Per agevolare le prenotazioni al camper vaccinale è stata predisposta la prenotazione telefonica tramite Cup a partire da ieri. Per quanto riguarda la provincia di Siena, il numero di riferimento è 0577-767676, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18. Sarà consentito anche l’accesso libero senza prenotazione ai camper vaccinali. I minori dovranno presentarsi con la tessera sanitaria, il modulo del consenso firmato e accompagnati da entrambi i genitori, oppure da uno solo con apposita delega.

Prosegue intanto la presenza alle manifestazioni in provincia, dopo le due uscite a Colle Val d’Elsa che hanno riscosso un elevata partecipazione: 98 le persone che si sono vaccinate nelle due presenze di quattro ore in piazza Arnolfo in occasione di LiberaCollarte e della Notte Gialla. Sabato 18, dalle 16 alle 19, il camper sarà a Radicondoli, in piazza Matteotti, per l’iniziativa denominata “Il vaccino più vicino” in occasione della presentazione della locale squadra di calcio e di un volume sulla sua storia sportiva. Domenica 19 appuntamento a Poggibonsi, in piazza Savonarola, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, per la festa di San Gregorio organizzata dalla Misericordia.

A breve sarà definito anche il percorso del camper per la collaborazione con il mondo produttivo.