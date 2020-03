Covid, nel senese 204 contagi, anche due giovani

Sono 16 i casi di positività al Covid-19 registrati dall'Usl sud est nelle ultime 24 ore. Ci sono anche due giovani, uno di 26 e uno di 27 anni

SIENA — Sale a 204 il bilancio delle persone risultate positive al coronavirus in provincia di Siena dall'inizio dell'emergenza sanitaria, con un incremento di 16 nuovi casi registrati tra ieri e oggi dall'Asl Toscana sud est. Sono praticamente tutti in isolamento nella propria abitazione, solo un uomo di 65 anni stato è ricoverato all'ospedale si Arezzo nel reparto di malattie infettive.

Questi i nuovi casi registrati oggi dall'Asl sud est zona per zona

Nella zona dell’Alta Val d’Elsa:

•un uomo di 65 anni, ricoverato presso le Malattie Infettive di Arezzo;

•una donna di 27 anni,in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 87 anni,in sorveglianza attiva domiciliare;



Nella zona dell’Amiata senese e Val d’Orcia:

•una donna di 53 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 54 anni,in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 82 anni,in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 26 anni,in sorveglianza attiva domiciliare;



Nella zona senese:

•una donna di 46 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 57 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 59 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 61 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 64 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 64 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 81 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 81 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;



Nella zona della Val di Chiana senese:

•un uomo di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare.