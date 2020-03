Nel senese 220 contagi, c'è anche un bambino

Nelle ultime 24 ore l'Asl sud ovest ha registrato nell'area senese 16 nuovi casi di positività al Covid-19. C'è anche un bimbo di tre anni

SIENA — Sale a 220 il bilancio delle persone risultate positive al coronavirus in provincia di Siena dall'inizio dell'emergenza sanitaria, con un incremento di 16 nuovi casi registrati tra ieri e oggi dall'Asl Toscana sud est, 7 sono donne e 9 sono uomini. Tra i nuovi contagi anche un bambino di 3 anni, e due ragazzini di 13 e 15 anni.

Per quanto riguarda i decessi dall'inizio dell'emergenza in provincia di Siena se ne contano 6.

Questi i nuovi casi registrati oggi dall'Asl sud est zona per zona:

Nella zona dell’Alta Val d’Elsa:

•un uomo di 60 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;



Nella zona dell’Amiata senese e Val d’Orcia:

•una donna di 66 anni, ricoverato in Malattie Infettive di Arezzo;



Nella zona senese:

•un uomo di 41 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 51 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 53 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 60 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 63 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 72 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 80 anni, in sorveglianza attiva domiciliare.



Nella zona della Val di Chiana senese:

•un ragazzo di 13 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 28 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 79 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•una donna di 92 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un uomo di 31 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un ragazzo di 15 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

•un bambino di 3 anni, in sorveglianza attiva domiciliare.



L’Azienda si è già raccordata con i Sindaci e con le autorità competenti.