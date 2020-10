Nel Senese 55 nuovi casi, 4 sono bambini

L'agopuntura come risorsa per la sanità italiana

Sono 151 i nuovi tamponi positivi registrati nell'azienda Sud est con 55 casi nella provincia di Siena, 11 contagi sono stati rilevati una Rsa

SIENA — Nella Asl Toscana sud est sono stati segnalati 151 nuovi casi, 55 nella provincia di Siena.

Ci sono 31 persone in attesa di conferma, risultate debolmente positive sono in attesa del secondo tampone, 16 sono a Siena.

I nuovi casi sono stati segnalati ad Asciano: un uomo di 18 anni, una donna di 46 anni, una donna di 76 anni, un uomo di 83 anni. Ci sono poi 11 casi tra gli ospiti di una Rsa: una donna di 79 anni, un uomo di 80 anni, una donna di 82 anni, una donna di 85 anni, una donna di 86 anni, una donna di 86 anni, una donna di 88 anni, un uomo di 89 anni, una donna di 90 anni, una donna di 92 anni, ed un uomo di 98 anni.

A Castelnuovo Berardenga: una donna di 53 anni, un uomo di 62 anni. A Colle Di Val D'Elsa un bambino di 7 anni, una donna di 49 anni, un uomo di 50 anni. A Montalcino una donna di 26 anni. A Montepulciano una donna di 66 anni, un uomo di 69 anni, una donna di 93 anni. A Monteriggioni un uomo di 60 anni.

A Poggibonsi una donna di 80 anni, un bambino di 3 anni, un bambino di 9 anni, un ragazzo di 13 anni, una donna di 18 anni, una donna di 41 anni.

A Radicofani un uomo di 56 anni, una donna di 87 anni. A Rapolano Terme una donna di 52 anni, un uomo di 74 anni. A San Gimignano una donna di 62 anni. A Siena una bambina di 4 anni, una donna di 26 anni, una donna di 26 anni, una donna di 29 anni, una donna di 30 anni, un uomo di 38 anni, una donna di 44 anni, un uomo di 45 anni, un uomo di 23 anni, un uomo di 28 anni, un uomo di 54 anni, una donna di 74 anni, una donna di 22 anni, un uomo di 72 anni. A Sinalunga un uomo di 58 anni. A Torrita Di Siena una donna di 36 anni, un uomo di 39 anni, una donna di 68 anni.

L’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento 92 contatti per i casi di Siena che sono già stati posti in isolamento. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.651 tamponi.

Al momento nella Asl Toscana sud est 4.614 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 1.670 a domicilio e 24 presso l'albergo sanitario. Ci sono 13 ricoverati presso le Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 45 presso le Malattie infettive e 6 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

In tutta la Toscana ci sono oggi 697 persone in più rispetto a ieri in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi e 1.048 in più rispetto a ieri, isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Nella Sud Est sono complessivamente 4.371.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono 394, 35 in più rispetto a ieri, e 50 sono in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a ieri.

I guariti sono 11.460, 145 in più rispetto a ieri.