Nessun nuovo contagio sotto la Torre del Mangia

Un altro giorno senza nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Siena. Nella Asl Toscana Centro solo un nuovo paziente a Grosseto

SIENA — Tutto fermo in provincia di Siena sul fronte dell’epidemia di Covid-19. I casi di positività registrati dall’inizio dell’emergenza, infatti, restano 436.

Lo si evince dal bollettino di oggi della Asl Toscana Centro che segnala unicamente un caso in più in provincia di Grosseto.

La Asl segnala poi 3 nuovi guariti nel comune di Poggibonsi. I casi in carico all’azienda sanitaria in tutto sono 37, 16 dei quali in isolamento domiciliare. I pazienti in ospedale sono 13, 2 in RSA, 5 sono i ricoverati fuori dalla Asl. Sono 1.359 i guariti totali.