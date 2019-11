Più di ottomila senesi soffrono di diabete

​Una giornata mondiale per sensibilizzare e informare la popolazione sui rischi e le cure. L'Ausl sud est fa il punto sulla patologia

SIENA — Una giornata mondiale per sensibilizzare e informare la popolazione sul diabete, i rischi e le cure. E’ in programma, come ogni anno, il 14 novembre e l’Ausl Toscana sud est coglie l’occasione per fare il punto sulla patologia, ma anche per prevedere alcune iniziative nei territori provinciali di sua competenza.

“I numeri del diabete, nelle nostre tre province, sono importanti - spiega Lucia Ricci, direttore della Diabetologia dell’Ausl Toscana sud est -. Nell’Aretino gli esenti sono 14.418; nel Senese 8153 e nel Grossetano 9882. Dal 2008, attraverso una stretta collaborazione con i medici di famiglia, la gestione del diabete è cambiata, grazie alla presa in carico del paziente a rischio prima ancora che questo manifesti i sintomi della malattia, inserendolo in percorsi assistenziali adeguati. Il team è formato da tutti gli specialisti perché il diabetico cronico, con l’innalzarsi dell’età, può provocare cecità, insufficienza renale, neuropatie, malattie cardiovascolari. Quindi è previsto il coinvolgimento del diabetologo, cardiologo, chirurgo vascolare, infettivologo, internista, oculista, nefrologo, neurologo, radiologo, ginecologo, pediatra e medico di famiglia”.

"Tra i principali fattori di rischio del diabete - spiega l'Ausl sud est- ci sono stili di vita errati legati all’alimentazione, alla scarsa attività fisica e al consumo di alcol e tabacco. Lo stile di vita è uno dei determinanti della salute ed è a sua volta influenzato da altri fattori macro di natura sociale, culturale, economica e ambientale. La data del 14 novembre è stata scelta perché celebra la nascita del fisiologo canadese Frederick Grant Banting che, insieme a Charles Herbert Best, nel 1921 scoprì l'insulina. La ricorrenza è stata istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation e dall'Organizzazione mondiale della sanità per educare alla prevenzione del diabete e ad una buona gestione di esso".