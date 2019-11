Rete nutrizione clinica, un nuovo ambulatorio

Attivo da novembre al presidio di riabilitazione Il Tamburino di Siena. L'attività verrà effettuata il primo e il terzo mercoledì di ogni mese

SIENA — Da novembre è attivo l’ambulatorio di "Nutrizione clinica e valutazione della disfagia" al residio di riabilitazione "Il Tamburino", in via Roma.

"Con il supporto degli operatori del dipartimento delle Professioni Tecnico sanitarie, riabilitazione e prevenzione del’Ausl Toscana sud est, anche la zona senese aggiunge, quindi, il suo tassello alla Rete di nutrizione clinica aziendale - sottolinea l'Usl sud est- con l’obiettivo di garantire prestazioni multidisciplinari integrate, nel rispetto della delibera regionale 340/2017. Nei locali della struttura senese "Il Tamburino", in un ambulatorio dedicato, dunque, un team di professionisti (medico nutrizionista, dietista e logopedista) potrà rispondere al sempre più emergente bisogno di valutazione per gli utenti a rischio malnutrizione a causa delle difficoltà di deglutizione".

L'attività verrà effettuata il primo e il terzo mercoledì di ogni mese con orario 9,00-13,00.

Sarà possibile accedere all'ambulatorio con l'impegnativa del medico di famiglia per "Valutazione nutrizionale e disfagia". La richiesta potrà essere inoltrata direttamente dal medico prescrittore tramite indirizzo email dedicato nutrizioneclinica.siena@uslsudest.toscana.it oppure l'utente in possesso di richiesta medica potrà contattare il presidio del Tamburino al numero 0577-535995 per la programmazione di visita.