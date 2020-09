Un bambino di un anno fra i nuovi casi Covid

Sono 2 le nuove positività al coronavirus segnalate oggi dalla Ausl Toscana sud est per la provincia di Siena. 122 i nuovi casi in Toscana

SIENA — Un bambino di un anno di Colle Val D'Elsa, asintomatico e già in isolamento domiciliare ij quanto contatto di caso, e una donna di 76 anni di Poggibonsi, anche lei asintomatica e già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sono i due nuovi casi di positività al coronavirus segnalati oggi per la provincia di Siena dalla Azienda Usl Toscana sud est.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 21 contatti per i casi di Arezzo, 0 contatti per i casi di Grosseto, 4 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nel territorio di competenza della Ausl Toscana sud est sono 2.648 le persone già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 4 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 9 presso le malattie infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.646 tamponi.

Sono 122 i nuovi casi di positività Covid-19 segnalati oggi in Toscana dalla Regione, con gli attualmente positivi che salgono a quota 1.994. Di questi soltanto 85 (8 in più rispetto a ieri) necessitano di cure mediche nei reparti Covid degli ospedali toscani, 8 quelli assistiti in terapia intensiva.

L'età media dei 122 nuovi casi toscani è di 41 anni circa (il 27% ha meno di 26 anni, il 23% tra 26 e 40 anni, il 41% tra 41 e 65 anni, il 9% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 60% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico, il 13% lieve. Delle 122 positività odierne, 9 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero e 6 a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 3 altre). Il 33% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 333 casi per 100mila abitanti (la media italiana è di circa 458). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 678 ogni 100mila abitanti, Lucca con 408, Firenze con 376. La più bassa Livorno con 177.