Vaccino, superto il milione di dosi nell'Area Vasta

Sono oltre 311mila quelle somminsitratre nel Senese, ben 4.500 in più rispetto a venerdì scorso. Balzo in avanti dei giovanissimi

SIENA — Il vaccino è l'arma più potente per debellare il Coronavirus. Questo lo hanno capito bene i senesi che si stanno recando in massa presso i centri vaccinali.

Rispetto a venerdì scorso sono 4.514 i nuovi vaccinati in provincia. I numeri parlano chiaro. Ad oggi, infatti, nel Senese sono state somministrate complessivamente 311.278 dosi (venerdì erano 306.764) e di queste 175.393 come prima iniezione e 135.885 per il richiamo.

Il dato più eclatante è quello relativo a tutta l'Area Vasta dove è stata superata quota un milione. Sono ben 1.003.543 dosi somministrate in tutta la Asl Toscana sud-est. Rispetto alle singole province ad Arezzo sono stati impiegati 403.540 vaccini, a Siena 311.278 e nel Grossetano 278.725.

Balzo in avanti per quanto riguarda i giovanissimi. Sono circa un migliaio gli under 18 che si sono recati ai centri vaccinali negli ultimi giorni. Complessivamente sono10.808 i ragazzi con età compresa tra 12 e 19 anni che si sono si sono vaccinati e di questi in 2.765 hanno fatto anche la seconda iniezione.

Bene anche la fascia dei 20enni, che si sono vaccinati in 17.791, con un aumento di circa 400 dosi rispetto a quattro giorni fa.

Salendo si vede che sono complessivamente 20.125 i 30enni che si sono sottoposti alla prima somministrazione del siero (venerdì erano 219.674) e in 114.377 hanno fatto anche il richiamo.

Incrementano anche i 40enni e 50enni che si sono vaccinati. Nel primo caso in 26.153 hanno ricevuto il siero (venerdì erano 25.752), mentre per quanto riguarda i 50enni in 26.517 si sono sottoposti all'iniezione contro i 26.192 di quattro giorni fa.