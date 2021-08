Variante, altri 73 senesi contagiati dalla "Delta"

Il dato è riferito al periodo tra il 20 e il 23 agosto. In tutta l'Area Vasta sono 234 le persone che hanno contratto questa mutazione del virus

SIENA — La variante "Delta" torna ad imperversare nel Senese. Nel periodo compreso tra il 20 e il 23 agosto, infatti, sono ben 73 i residenti in provincia che hanno contratto questa mutazione del virus.

Salgono i casi anche in tutta l'Area Vasta. Nella Toscana sud est sono ben 234 i contagiati dalla "Delta". Nel dettaglio vediamo che nell'Aretino c'è il maggior numero di casi, ben 109, nel Senese 73 e nel Grossetano 50, oltre a 2 contagiati provenienti da altre Asl.

L'Azienda Sanitaria, inoltre, comunica che in tutta l'Area Vasta risultano ancora 11 tamponi positivi in fase di sequenziamento per stabilire il tipo specifico di variante all'origine del contagio. Pertanto il numero dei soggetti positivi a questa mutazione del virus è destinato ad aumentare.