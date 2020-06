Zero casi e Siena tiene sotto controllo il Covid

Dal bollettino regionale riferito alle ultime 24 ore non emergono criticità nella provincia senese, sono però 5 i decessi e 5 i nuovi casi in Toscana

SIENA — La provincia di Siena resta ferma a 438 casi di contagio e 30 decessi confermandosi la zona con il tasso di contagio più basso di tutta la Toscana. Il nuovo report infatti dalle ore 14 del 5 alle ore 14 del 6 Giugno, non ha evidenziato nessun nuovo positivo.

In Toscana sono 10.134 i casi di positività al Coronavirus, 5 in più rispetto a ieri. La Toscana è al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 272 casi per 100.000 abitanti su una media nazionale di circa 389 per 100.000. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara, Lucca e Firenze.

I guariti crescono e raggiungono quota 8.281. I test eseguiti hanno raggiunto quota 269.298. Gli attualmente positivi sono oggi 785.

Si registrano in tutta la Toscana 5 nuovi decessi, si tratta di 3 uomini e 2 donne, con un’età media di 74 anni.