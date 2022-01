In gravi condizioni dopo una caduta dalla bici

Un uomo di 41 anni è scivolato in un dirupo nella zona di Celsa. È ricoverato in codice rosso all'ospedale di Siena

SOVICILLE — Una giornata in sella alla bicicletta nei boschi della Montagnola si è conclusa in modo imprevisto per un appassionato di mountain bike.

Questa mattina intorno a mezzogiorno un uomo di 41 anni è caduto in un dirupo ed è stato recuperato dal soccorso alpino e dai Vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto nei dintorni del castello di Celsa nel Comune di Sovicille. Curato dai sanitari del 118 è stato trasferito in ospedale a Siena in codice rosso.

Grazie al provvidenziale intervento dei reparti specialistici di soccorso è stato possibile portarlo in salvo prima che le sue condizioni diventassero molto critiche.