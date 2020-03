Covid-19, tra Arezzo Grosseto e Siena 153 contagi

In totale nell'area dell'Asl sud est ci sono 153 contagiati, 51 in provincia di Arezzo, 44 in quella di Grosseto e 58 in provincia di Siena

AREZZO — Tra le province di Arezzo Siena e Grosseto ci sono 53 contagiati da Coronavirus, 1500 persone in sorveglianza attiva, contatti stretti delle 153 persone che oggi, nella Toscana sud est risultano positive al COVID – 19, 124 a casa e 32 ricoverati.



Ad oggi i contagiati in Provincia di Arezzo sono 51, di cui 42 sono al domicilio e 9 ricoverati in ospedale. In Provincia di Grosseto il numero di contagiati è pari a 44, di cui 34 a domicilio e 10 in ospedale. Una donna già guarita. Per la Provincia di Siena: i contagiati sono 58. In ospedale sono ricoverati in 13 mentre a domicilio sono 45.



"È evidente che si tratta di un virus con un’alta capacità di contagio che si presenta per l’80% dei casi con una semplice sindrome influenzale ma che nel 20% dei casi può richiedere il ricovero ed un quadro che può diventare anche molto complesso".

"Con circa 11 mila tra dipendenti e convenzionati - scrive in una nota l'Asl -, un organico rafforzato di 1.229 unità tra febbraio e marzo, la Sud Est sta dedicando anima o corpo alla lotta contro il Coronavirus in stretta alleanza con tutte le istituzioni e con una comunità che sta dimostrando grande senso di responsabilità. La Direzione ringrazia tutti, sanitari e non, per tutto il loro impegno.