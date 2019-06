Ballottaggi 2019, diretta elettorale dalle 23

Stasera, subito dopo la chiusura delle urne, sui siti di Toscanamedia-Quinews.net, sfide finali in diretta per eleggere 18 nuovi sindaci

FIRENZE — Dopo una lunghissima campagna elettorale è arrivato il giorno della sfida finale per eleggere i sindaci nei 17 Comuni toscani con più di 15mila abitanti andati al ballottaggio alle elezioni comunali 2019: i capoluoghi Prato e Livorno e poi Cortona, San Giovanni Valdarno, Borgo San Lorenzo, Figline Incisa, Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano Marittimo, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Agliana, Monsummano Terme, Colle Val d'Elsa e Signa. A questi si è aggiunto il piccolo Comune di Capoliveri, sull'isola d'Elba, dove il 26 Maggio si è verificato un evento eccezionale: i due candidati a sindaco in campo hanno preso lo stesso numero di voti e si è reso necessario un secondo turno.

Toscanamedianews e tutti i siti del network Quinews.net seguiranno gli scrutini in diretta questa sera, a partire dalle 23, per pubblicare in tempo reale i risultati e i nomi dei nuovi sindaci.

C'è grandissimi attesa per l'esito finale delle comunali 2019: oggi sono chiamati al voto più cinquecentomila cittadini e il risultato delle votazioni potrebbe disegnare un assetto inedito nella geografia politica generale della regione (vedi qui sotto gli articoli collegati).

La sfida è fra le due forze politiche principali, in termini di consensi: il Pd, ancora primo partito in Toscana stando ai risultati delle elezioni europee 2019, e la Lega di Matteo Salvini che, proprio alle europee, è cresciuta fino a diventare il secondo partito, con uno scarto dai dem di soli 34mila voti.

Al primo turno, i candidati a sindaco sostenuti dal centrosinistra sono risultati in vantaggio a Prato, Livorno e in altri 13 Comuni, quelli appoggiati dal centrodestra in due. Ma guardando all'esito delle europee, i ballottaggi potrebbero riservare sorprese ovunque.

Appuntamento quindi per questa sera alle 23.