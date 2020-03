Primavera di neve e gelo in tempo di epidemia

Allerta meteo per tutta la giornata di oggi sul territorio regionale, con neve a quote collinari e temperature rigide. Il sole tornerà domenica

FIRENZE — Fino a stasera freddo, vento e neve anche a bassa quota renderanno grigia questa giornata di giovedì in tutta la Toscana, rendendo più facile rimanere in casa in questi tempi di segregazione collettiva per l'epidemia di coronavirus.

L'allerta meteo di codice giallo emessa dalla protezione civile regionale andrà avanti fino a mezzanotte.

In particolare sono previste nevicate, non intense, sull'Appennino e sugli altri rilievi fino a quote collinari e con possibile nevischio anche in zone di pianura.

Il vento soffierà da nord est con forti raffiche soprattutto sulla costa, le isole dell'Arcipelago, l'Appennino e le aree collinari.

I mari saranno da mossi a molto mossi in Arcipelago, in particolare sulle coste esposte al flusso da nord-est.