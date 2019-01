Intervento urgente, la neve blocca il chirurgo

Un chirurgo atteso in sala operatoria per un intervento urgente è rimasto intrappolato nella neve. E' stato soccorso dai vigili del fuoco

MONTERIGGIONI — Lo stavano aspettando in sala operatoria per un intervento urgente, ma lui, un medico chirurgo era rimasto intrappolato nella neve. Il medico è stato raggiunto nella frazione di Quercegrossa da un'auto Campagnola dei vigili del fuoco, per poter essere accompagnato all'ospedale Le Scotte di Siena.