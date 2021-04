Muore nella sua amata Toscana il padre dell'Euro

Robert Mundell è spirato nella sua casa nelle colline Senesi. Nel 1999 vinse il Nobel per l'economia. Era canadese, ma innamorato della nostra regione

MONTERIGGIONI — Il premio Nobel per l'economia Robert Mundell, 88 anni, è morto ieri nella sua casa nel Comune di Monteriggioni in provincia di Siena, dove aveva deciso di vivere da molti anni.

Mundell era considerato uno dei padri della moneta Euro. La sua scomparsa è stata resa nota dal professor Brian Domitrovic su Forbes, che lo ha definito "lo Zeus dell'economia". Mundell vinse il Nobel nel 1999 per ''le sue analisi della politica monetaria e fiscale nell'ambito di diversi regimi di tasso di cambio e la sua analisi delle zone ottimali di cambio''.

Mundell era di origini canadesi, ma viveva in Italia dalla fine degli anni '70, aveva scelto le colline Senesi. Era innamorato della Toscana.

Padre dell'Euro. Il suo pensiero è ritenuto dagli esperti fondamentale per la nascita della moneta unica europea, in vigore dal 1 Gennaio 2002. Tuttavia Mundell era considerato un euroscettico e pensava che non esistessero le condizioni ottimali per la fusione delle varie valute europee.

Mundell è stato anche professore di economia alla Columbia University di New York. Nel 1961 è entrato nello staff del Fondo Monetario Internazionale e ha lavorato per l'Onu, la Banca Mondiale, la Commissione Europea e la Federal Reserve.