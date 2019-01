Neve, notte da incubo nel sud della Toscana

Decine di interventi dei vigili del fuoco per incidenti, rimozione di ostacoli sulle strade, piante e rami caduti, persone in difficoltà

SIENA — Le prime 24 ore dell'emergenza neve si sono conclusa con un bilancio impegnativo. I vigili del Fuoco del Comando di Siena hanno effettuato 32 interventi di cui 13 per rimuovere ostacoli e ingombro al traffico su strade cittadine ed extraurbane,11 riguardanti la messa in sicurezza di piante e rami caduti o pericolanti, 4 incidenti stradali, 4 operazioni di soccorso e assistenza a persone in difficoltà.

Il dispositivo di soccorso dei pompieri è stato rinforzato trattenendo in servizio personale del Comando di Siena e con il supporto di una squadra del Comando di Arezzo.

Le risorse sono state impiegate maggiormente per il ripristino della viabilità sulla strada statale 223 Siena-Grosseto dal bivio di Orgia a Casal di Pari.