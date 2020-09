Covid, un 41 enne positivo a Sovicille

Giornata con un solo caso in Valdelsa. La situazione nell'intera provincia resta stazionaria. Sono 7 i casi complessivi

SOVICILLE — La situazione relativa ai contagi in Valdelsa vede oggi un caso a Sovicille: uomo di 41 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 38 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 2.203 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 10 ricoverati a Grosseto, 11 presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.556 tamponi.