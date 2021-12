Anche Monteguidi si veste a festa

Un regalo di Natale? Sicurezza per le viaggiatrici

L'atmosfera natalizia è arrivata anche nelle frazioni minori di Casole d'Elsa

CASOLE D'ELSA — Questo Natale sarà ricordato non solo per tutte le feste e le luminarie allestite nel capoluogo, ma anche per gli addobbi delle frazioni.

E' il caso di Monteguidi, piccolo borgo medievale di confine tra Valdelsa e Valdicecina, che ha valorizzato l'autenticità del suo centro con le luci di Natale, tanto da poter "gareggiare" armi pari con i paesi del circondario.

Il Comune di Casole d'Elsa ha fatto scuola per la cura del territorio tutto, e questa è una piccola conferma.

Un piccolo scrigno di bellezza, quello di Monteguidi, che come tale è stato curato per queste festività di Natale, nella consapevolezza che la vera ricchezza passa dall'unità di tutto il territorio, nessuno escluso.