Comitato: "la ciminiera è un flop"

I cittadini contrari al camino della distilleria proseguono la loro battaglia evidenziando "il fallimento del progetto"

BARBERINO TAVARNELLE — Passato il Natale tornano a farsi sentire i gruppi di residenti del Comune di Barberino Tavarnelle contrari al piano di ampliamento della Deta.

Il Comitato per la tutela e la difesa della Valdelsa torna ad affrontare il problema della distilleria, che nonostante la nuova ciminiera, è più sentito che mai. "Il nuovo camino non riesce a risolvere il problema dei fumi e degli odori pestilenziali, che sono segnalati in una zona più ampia e in varie ore della giornata".

La situazione segnalano i residenti nelle notti e nelle mattine serene, è la presenza dell'inversione termica, con la conseguente diffusione dei fumi a terra con i relativi cattivi odori.

I cittadini chiedono di poter effettuare delle analisi nello stabilimento e nonostante i proclami di apertura e disponibilità dell'azienda, nei fatti la proprietà, si è sempre opposta a un collaborazione con il Comitato.

Un problema segnalato all'Amministrazione comunale e ad Arpat, che sono a conoscenza della questione e devono intervenire. Entrambi i soggetti hanno appoggiato l'innalzamento della ciminiera per questo devono secondo i cittadini, prendersi le loro responsabilità e agire adesso, per il bene della collettività.