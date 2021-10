Il Comune rimborsa gli abbonamenti dell'autobus

Iniziativa rivolta alle persone con reddito basso sia lavoratori che studenti che utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi

BARBERINO TAVARNELLE — Riduzione del 60%% sul costo del titolo di viaggio per i nuclei familiari meno abbienti, sostenendo in particolar modo lavoratori e studenti. Per applicare tali misure sul costo dei titoli di viaggio la giunta Baroncelli ha stanziato una somma complessiva pari a 20mila euro. Sono 3 le fasce percentuali, sulle quali è articolato il rimborso.

"Ambientale e sociale - rimarca il sindaco David Baroncelli - è duplice il valore dell’intervento che abbiamo introdotto destinando puntuali risorse tratte dal bilancio comunale a favore delle fasce più deboli e a tutela delle famiglie, da una parte riteniamo fondamentale sostenere l’utilizzo del trasporto pubblico locale per promuovere obiettivi di sostenibilità, dall’altra l’intento è quello di andare incontro alle esigenze economiche di quelle categorie di utenze del nostro territorio che maggiormente ricorrono al servizio del Tpl, ovvero gli studenti e i lavoratori".

Per accedervi occorre essere residenti nel Comune di Barberino Tavarnelle ed essere in possesso del tagliando Isee Tpl e di un titolo di viaggio a tariffa Isee o a tariffa agevolata. Le domande da compilare sul modello apposito, disponibile sul sito web del Comune, devono essere presentate a partire dal 15 ottobre presso l’ufficio Urp, mediante raccomandata indirizzata al Comune ufficio pianificazione economica territoriale, tramite casella di posta elettronica certificata all’indirizzo barberinotavarnelle@postacert.toscana.it.

I rimborsi saranno accreditati direttamente i cittadini e verranno erogati in base all’ordine temporale di arrivo delle richieste. Un'iniziativa che va in aiuto dei numerosi nuclei familiari con reddito basso, che vivono sul territorio e che usano i mezzi pubblici per spostarsi. Un sostegno non da poco visti i prezzi degli abbonamenti.