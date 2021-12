Natale a Casole, ecco gli eventi del weekend

Sport, cultura, mercatini, spettacoli. Sabato 11 e domenica 12 dicembre un programma ricco di appuntamenti per grandi e piccini

CASOLE D'ELSA — Non si fermano gli eventi natalizi nel borgo valdelsano.

Continua infatti la manifestazione "Casole E’ …Emozioni di Natale" con un fine settimana denso di eventi.

Sabato 11 dicembre alle ore 10 presso il Centro Congressi in via Casolani, si terrà l' appuntamento con Nati per leggere speciale Natale, dove le volontarie leggeranno ai bimbi le più belle storie natalizie (ingresso over 12 solo con green pass).

Domenica 12 dicembre in centro Storico si terranno invece i Mercanti Casulani in fiera dalle 9 alle 19 dove produttori e artigiani locali esporranno i loro prodotti a chilometro 0.

Alle ore 9,30 il “Trail cicloturistico in Berignone” a cura di A.S.D. Tuscany Bike Park. Per costi e iscrizioni 3494681667; info@tuscanybikepark.it

Alle ore 16 “Qual grazia m’è questa” visita guidata alla mostra con la Direttrice Patrizia La Porta presso il Museo civico archeologico e della collegiata .

Alle ore 16,30 la blogger Giulia Scarpaleggia (https://en.julskitchen.com ) mostrerà una ricetta dal vivo :“Castagnaccio con la ricotta. Inizia l’attesa del Natale”.

Alle ore 17,30 musica con Marco Cancelli dal titolo “Ti canto una canzone...”

Alle ore 18 Babbo Natale ha perso le renne: chissà quale mezzo di trasporto utilizzerà?

Un evento imperdibile per i più piccoli, per i quali non mancherà qualche mini-regalino.