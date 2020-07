Casole Film Festival, tutto pronto ma top secret

Venezia, magia all'Arsenale per il primo drive-in in barca

Scelti i migliori tra i 600 cortometraggi inviati da tutto il mondo, che saranno proiettati al Teatro all'aperto il 29 agosto

CASOLE D'ELSA — E' iniziato il conto alla rovescia per la serata conclusiva del Casole Film Festival, la kermesse per gli amanti della settima arte che si terrà il 29 agosto (alle 21.15).

Il Comitato di selezione farà uscire il nome dei finalisti nei prossimi giorni e nel frattempo l'attesa cresce per una manifestazione apprezzata dal pubblico. Una data molto attesa, per la quale l'amministrazione comunale e l'assessorato alla Cultura hanno fatto di tutto per poterla confermare nonostante le limitazioni imposte dalle disposizioni anti-Covid.

Il grande successo delle edizioni precedenti conferma la validità del format, ragion per cui, pur nel rispetto delle norme sanitarie, la kermesse avrà la sua narrazione e il suo pubblico.

Anche quest'anno la serata conclusiva si svolgerà al Teatro all'aperto, dietro le mura paesane, ovviamente in conformità con le norme sanitarie e dunque sarà necessaria la prenotazione presso l'ufficio turistico contattando il numero telefonico 0577 948705

Sono stati ben 600 i cortometraggi provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato alla selezione, analizzati e valutati secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento del concorso. Un numero che da solo dice quanto la kermesse cinematografica sia conosciuta non solo in Toscana. Un numero importante che accredita il Casole Film Festival come il principale evento cinematografico in Valdelsa e in provincia di Siena.