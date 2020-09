Covid, ancora 2 casi in Valdelsa

Anche oggi si registrano 2 positivi, uno a Colle e l'altro a Casole, entrambi uomini

COLLE VAL D'ELSA — Nella giornata di oggi in valdelsa si registrano 2 nuovi casi di Covid: 1 caso nel comune di sorveglianza di Colle di Valdelsa, un uomo di 29 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

1 caso nel comune di sorveglianza di Casole d'Elsa, uomo di 43 anni già in isolamento domiciliare - indagine in corso.

Casole è stato uno di quei pochi comuni della provincia ad aver avuto 0 casi durante il lockdown.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 19 contatti per i casi rilevati in provincia di Siena, che sono stati immediatamente posti in isolamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui l'Ausl è in attesa dei risultati.

Al momento nella Asl Toscana Sud Est 2.742 persone sono in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I ricoverati sono 4 presso il reparto di Malattie infettive dell’ospedale Misericordia di Grosseto e 8 presso il reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo.

I tamponi validati nelle ultime 24 ore nella Ausl Toscana Sud Est sono in totale 2.077.