Due nuovi indirizzi al Liceo "Volta"

All'Istituto di Colle Val d'Elsa offrirà, dal prossimo anno, le versioni" potenziate" del classico e dello scientifico

COLLE VAL D'ELSA — Due nuovi indirizzi per il Liceo "Volta" di Colle Val d'Elsa.

Con nuove opportunità per gli studenti della Valdelsa che, a partire dal prossimo anno scolastico, potranno optare per due specializzazioni in più: il Liceo classico dei beni culturali e il Liceo scientifico internazionale.

Un passo, quello compiuto dall'istituto, per qualificare maggiormente l'offerta, consolidando le conoscenze e allargando i propri confini.

Infatti lo scientifico internazionale punterà a far acquisire maggiori competenze linguistiche agli studenti, potenziando anche le materie matematiche con lezioni in inglese.

Mentre, il classico aggiungerà due ore curriculari di storia dell'arte nel Biennio, conservando il proprio, consolidato, profilo conosciuto da tutti, il quale non ha eguali per la formazione umanistica.

L'obbiettivo sarà anche quello di costruire rapporti con le prestigiose istituzioni museali toscane, italiane ed estere, per puntare alla Cultura con la C maiuscola.

Insomma, un vero potenziamento dei due storici indirizzi, quello classico e quello scientifico, nell'interesse degli studenti valdelsani.