Attualità giovedì 09 dicembre 2021 ore 18:19

A Colle si pattina sul ghiaccio

La pista, come da tradizione, è stata montata in Piazza Arnolfo. Attrazione irrinuciabile per grandi e piccini

COLLE VAL D'ELSA — Installata la settimana scorsa, si è confermata un successo, la pista di pattinaggio sul ghiaccio montata in Piazza Arnolfo. Moltissimi i giovani che nei pomeriggi e la sera, anche in settimana, decidono di svagarsi noleggiando i pattini da ghiaccio in compagnia, o guardando gli amici pattinare, ai bordi della pista, con tanto di sottofondo musicale. Una buona notizia anche per le attività del centro, che hanno visto una bella movida, come non succedeva da tempo. Come negli anni passati, l'installazione in Piazza è un appuntamento irrinunciabile per i giovani colligiani. Un modo per riappropriarsi un po' della propria città, dopo mesi di chiusure e pandemia.